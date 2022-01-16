Департамент полиции Алматы пытались захватить 27 раз – Таймерденов

Канат Таймерденов выразил соболезнования родственникам и близким погибших во время беспорядков в Алматы.

По его словам, в ночь с 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата городского департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы.

Я лично находился в департаменте полиции, и мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники и специальной тактики. А в качестве тарана использовались джипы и КАМАЗы. Нападения осуществляли профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием, методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых и раненых, а забирали их с собой. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

Начальник городской полиции также рассказал, что за эти дни было совершено 7 нападения на морг и 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами. Здание ДП штурмовали до самого утра, в группе террористов работали снайперы, который вели прицельный огонь по полицейским с крыши близлежащего здания.

Отмечу, что на тот момент полицейские самоотверженно оборонялись. Благодаря их мужеству и отваге здания не были захвачены. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

Кроме того, начальник алматинской полиции рассказал, что вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт. Так, 6 января был убит режиссер Сакен Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль.

В этот же день около половины десятого вечера рядом с акиматом города Алматы обстрелу подвергся кортеж, в котором следовал аким Бакытжан Сагинтаев. В результате покушения погиб сотрудник телеканала «Алматы», еще три человека получили ранения.