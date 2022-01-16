Было похищено 1347 единиц оружия - Канат Таймерденов

На данный момент в ходе спецопераций изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства. Также обнаружено большое количество похищенного во время мародерства имущества. Проводятся необходимые следственные действия.

Система реагирования на сигналы «102» в городе восстановлена, патрульные наряды выезжают на вызовы, тщательно проверяя каждый сигнал граждан.

По словам начальника городского ДП, ситуация в Алматы стабилизирована, восстанавливается работа коммунальных объектов.