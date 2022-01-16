Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:23 16.01.2022

Было похищено 1347 единиц оружия - Канат Таймерденов

Беспорядки 2022, Канат Таймерденов Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов рассказал, что продолжается изъятие оружия у преступников и из их схронов, сообщает Zakon.kz.

На данный момент в ходе спецопераций изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства. Также обнаружено большое количество похищенного во время мародерства имущества. Проводятся необходимые следственные действия.

Система реагирования на сигналы «102» в городе восстановлена, патрульные наряды выезжают на вызовы, тщательно проверяя каждый сигнал граждан.

По словам начальника городского ДП, ситуация в Алматы стабилизирована, восстанавливается работа коммунальных объектов.

Прошу проявить терпение к вынужденным ограничениям, призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций. Не поддаваться на провокации и сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах, тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в нашем городе. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов
Константин Вноровский
Беспорядки-2022 Таймерденов Канат
КНБ: В регионах Казахстана продолжается антитеррористическая операция
15.01.2022
На медучреждения было совершено 20 нападений во время беспорядков
15.01.2022
4578 человек пострадали во время беспорядков и террористических атак в РК
15.01.2022
COVID-19 в Казахстане: за сутки заболели 13 523 человека
16.01.2022
Возбуждено 546 уголовных дел по факту массовых беспорядков в Казахстане
15.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости