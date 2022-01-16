20:23 16.01.2022
Было похищено 1347 единиц оружия - Канат Таймерденов
Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов рассказал, что продолжается изъятие оружия у преступников и из их схронов, сообщает Zakon.kz.
На данный момент в ходе спецопераций изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы и спецсредства. Также обнаружено большое количество похищенного во время мародерства имущества. Проводятся необходимые следственные действия.
Система реагирования на сигналы «102» в городе восстановлена, патрульные наряды выезжают на вызовы, тщательно проверяя каждый сигнал граждан.
По словам начальника городского ДП, ситуация в Алматы стабилизирована, восстанавливается работа коммунальных объектов.
Прошу проявить терпение к вынужденным ограничениям, призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций. Не поддаваться на провокации и сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах, тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в нашем городе. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов