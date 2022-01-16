22:38 16.01.2022
Кардиолог объяснил, что гипертония приводит к «сосудистой катастрофе»
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Врач-кардиолог высшей категории, заведующий кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 в Москве Сергей Иванов рассказал, что повышенное артериальное давление может привести к поражениям мозга, печени или сердца, сообщает Zakon.kz.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» специалист рассказал, что постоянное давление 200 на 120 может представлять смертельную опасность для человека.
Специалист отметил, что ни в коем случае нельзя долго ходить с гипертонией.
Развитие сердечной недостаточности и гипертония – это повреждение органов-мишеней. Мозга, сосудов, почек. Врач-кардиолог Сергей Иванов
Он призвал людей с повышенным давлением не забывать о том, что высокие показатели давления вызывают «сосудистую катастрофу» в названных органах.
По мнению эксперта, из-за гипертонии повреждаются внутренние стенки сосудов, что приводит к развитию атеросклероза, формированию бляшек. Иванов порекомендовал отдавать предпочтение препаратам от давления, которые нужно принимать один раз в день.
Они лучше держат артериальное давление в течение суток и их удобнее принимать.