Кардиолог объяснил, что гипертония приводит к «сосудистой катастрофе»

В интервью радиостанции «Говорит Москва» специалист рассказал, что постоянное давление 200 на 120 может представлять смертельную опасность для человека.

Специалист отметил, что ни в коем случае нельзя долго ходить с гипертонией.

Развитие сердечной недостаточности и гипертония – это повреждение органов-мишеней. Мозга, сосудов, почек. Врач-кардиолог Сергей Иванов

Он призвал людей с повышенным давлением не забывать о том, что высокие показатели давления вызывают «сосудистую катастрофу» в названных органах.

По мнению эксперта, из-за гипертонии повреждаются внутренние стенки сосудов, что приводит к развитию атеросклероза, формированию бляшек. Иванов порекомендовал отдавать предпочтение препаратам от давления, которые нужно принимать один раз в день.

Они лучше держат артериальное давление в течение суток и их удобнее принимать.