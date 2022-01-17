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Законодательство РК
06:48 17.01.2022

В ВКО вновь продлили карантин

Инфекционный стационар Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Главный государственный санврач ВКО Канат Турдиев подписал новое постановление, продлевающее карантин в области до 2 февраля, сообщает Zakon.kz.

Карантин был продлен в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По данным санврача, в области заняты 8,6% коек в инфекционных стационарах. Значение репродуктивности инфекции R составило 2,539.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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