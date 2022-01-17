06:48 17.01.2022
В ВКО вновь продлили карантин
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Главный государственный санврач ВКО Канат Турдиев подписал новое постановление, продлевающее карантин в области до 2 февраля, сообщает Zakon.kz.
Карантин был продлен в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции.
По данным санврача, в области заняты 8,6% коек в инфекционных стационарах. Значение репродуктивности инфекции R составило 2,539.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.