В ВКО вновь продлили карантин

Карантин был продлен в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции.

По данным санврача, в области заняты 8,6% коек в инфекционных стационарах. Значение репродуктивности инфекции R составило 2,539.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.