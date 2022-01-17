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07:44 17.01.2022

Путинцева проиграла на старте AusOpen 110-й ракетке мира

Теннис Поражение Первый круг Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выбыла из одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает Zakon.kz.

В первый же день соревнований казахстанка, которая сейчас занимает 43-ю позицию в мировом рейтинге, не смогла одолеть малоизвестную француженку Хармони Тан.

Матч завершился за один час и 18 минут в пользу представительницы французского тенниса – 6:3, 6:3.

После этого проигрыша Юлия Путинцева еще не покидает Мельбурн, она попробует свои силы в парном разряде.

17 января казахстанские болельщики тенниса смогут увидеть игры Александра Бублика и Михаила Кукушкина.

Куандык Шынасилов
Бублик Александр Кукушкин Михаил Путинцева Юлия Австралия
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