Путинцева проиграла на старте AusOpen 110-й ракетке мира

В первый же день соревнований казахстанка, которая сейчас занимает 43-ю позицию в мировом рейтинге, не смогла одолеть малоизвестную француженку Хармони Тан.

Матч завершился за один час и 18 минут в пользу представительницы французского тенниса – 6:3, 6:3.

После этого проигрыша Юлия Путинцева еще не покидает Мельбурн, она попробует свои силы в парном разряде.

17 января казахстанские болельщики тенниса смогут увидеть игры Александра Бублика и Михаила Кукушкина.