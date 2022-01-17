08:59 17.01.2022
Почти все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
Фото: Zakon.kz
Единственный регион Казахстана, оставшийся в «желтой» зоне по распространению КВИ, – Туркестанская область, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 января 2022 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне: ни одного региона.
Фото: Минздрав РК