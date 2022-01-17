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Законодательство РК
09:36 17.01.2022

Более 367 тыс. услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

услуги через соцпортал Фото: Zakon.kz
В 2021 году через Портал социальных услуг более 266,3 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (ТСР), более 6,4 тыс. – услуги жестового языка, свыше 34 тыс. – услуги индивидуального помощника, порядка 61 тыс. – санаторно-курортное лечение, сообщает Zakon.kz.
Также через Портал оформлено 232 тыс. заказов на гарантированные социальные пакеты. Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.Минтруда

По информации министерства, обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на портале зарегистрированы 792 медико-социальных учреждения, оказывающих специальные социальные услуги, 164 поставщика ТСР, более 15 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 262 жестового языка, 67 санаторно-курортного лечения, 135 поставщиков гарантированного социального пакета.

Как отметили в Минтруда, внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.

Лариса Черненко
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