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09:43 17.01.2022

Спасатели и санврачи обратились к жителям Алматинской области

алматинская область, крещение, дчс, дсэк, обращение Фото: pixabay
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. В связи с этим департаменты по чрезвычайным ситуациям и санитарно-эпидемиологического контроля обратились к жителям Алматинской области, передает Zakon.kz.

В ведомствах гостям и жителям Алматинской области напомнили о мерах безопасности при проведении праздника Крещения Господня «в целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период празднования Крещения, связанных с купанием в оборудованных и стихийных купелях».

Также на основании указа президента РК №727 от 5 января «О введении чрезвычайного положения в Алматинской области» и постановления заместителя главного госсанврача Алматинской области от 14 января №1 «Об усилении карантинных мер на территории Алматинской области» ДЧС и ДСЭК «призывают жителей и гостей Алматинской области отказаться от проведения обряда купания во всех открытых водоемах».

Динара Халдарова
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