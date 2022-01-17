Спасатели и санврачи обратились к жителям Алматинской области

В ведомствах гостям и жителям Алматинской области напомнили о мерах безопасности при проведении праздника Крещения Господня «в целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий в период празднования Крещения, связанных с купанием в оборудованных и стихийных купелях».

Также на основании указа президента РК №727 от 5 января «О введении чрезвычайного положения в Алматинской области» и постановления заместителя главного госсанврача Алматинской области от 14 января №1 «Об усилении карантинных мер на территории Алматинской области» ДЧС и ДСЭК «призывают жителей и гостей Алматинской области отказаться от проведения обряда купания во всех открытых водоемах».