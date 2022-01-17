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Законодательство РК
09:44 17.01.2022

У семерых жителей Туркестанской области изъяли оружие и наркотики

операция Правопорядок Фото: МВД РК
За двое суток оперативными подразделениями ДП Туркестанской области выявлено семь фактов, связанных с незаконным хранением оружия, наркотических средств и материалов религиозного характера, передает Zakon.kz.

Оружие и наркотики изъяли у семерых жителей Туркестанской области.

С целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», сообщает пресс-служба МВД РК.

Отмечается, что на территории Отырарского района был задержан местный житель, у которого сотрудники криминальной полиции обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у подозреваемого изъяты более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера.

обрез охотничьего ружья

Фото: МВД РК

В Тулькубасском районе задержали мужчину, у которого был изъят незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16-го калибра.

На территории города Кентау сотрудники полиции обнаружили у одного из горожан марихуану и металлический кастет. А в Жетысайском районе полицейские задержали подозреваемого, у которого конфисковали незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной.

Кроме того, в Мактааральском районе сотрудники криминальной полиции изъяли у одного из сельчан обрез охотничьего оружия 16-го калибра. Еще один обрез 12-го калибра стражи порядка обнаружили у жителя Ордабасинского района.

Также на территории Сарыагашского района оперативники задержали жителя районного центра, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет.

Все факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и ст. 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства и причастность их к другим аналогичным преступлениям. ДП Туркестанской области
Оксана Житникова
МВД РК Туркестанская область
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