У семерых жителей Туркестанской области изъяли оружие и наркотики
Оружие и наркотики изъяли у семерых жителей Туркестанской области.
С целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», сообщает пресс-служба МВД РК.
Отмечается, что на территории Отырарского района был задержан местный житель, у которого сотрудники криминальной полиции обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у подозреваемого изъяты более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера.
Фото: МВД РК
На территории города Кентау сотрудники полиции обнаружили у одного из горожан марихуану и металлический кастет. А в Жетысайском районе полицейские задержали подозреваемого, у которого конфисковали незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной.
Кроме того, в Мактааральском районе сотрудники криминальной полиции изъяли у одного из сельчан обрез охотничьего оружия 16-го калибра. Еще один обрез 12-го калибра стражи порядка обнаружили у жителя Ордабасинского района.
Также на территории Сарыагашского района оперативники задержали жителя районного центра, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет.
Все факты зарегистрированы в ЕРДР по ст. 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» и ст. 287 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства и причастность их к другим аналогичным преступлениям. ДП Туркестанской области