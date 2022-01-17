У семерых жителей Туркестанской области изъяли оружие и наркотики

Оружие и наркотики изъяли у семерых жителей Туркестанской области.

С целью обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», сообщает пресс-служба МВД РК.

Отмечается, что на территории Отырарского района был задержан местный житель, у которого сотрудники криминальной полиции обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у подозреваемого изъяты более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера.

Фото: МВД РК

В Тулькубасском районе задержали мужчину, у которого был изъят незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16-го калибра.

На территории города Кентау сотрудники полиции обнаружили у одного из горожан марихуану и металлический кастет. А в Жетысайском районе полицейские задержали подозреваемого, у которого конфисковали незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной.

Кроме того, в Мактааральском районе сотрудники криминальной полиции изъяли у одного из сельчан обрез охотничьего оружия 16-го калибра. Еще один обрез 12-го калибра стражи порядка обнаружили у жителя Ордабасинского района.

Также на территории Сарыагашского района оперативники задержали жителя районного центра, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет.