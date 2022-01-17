Фонд «Даму» в упрощенном порядке отсрочит кредиты МСБ, пострадавшего во время ЧП

Данные меры и механизм их предоставления описаны в порядке предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения («Порядок»). Документ утвержден приказом председателя АРРФР №8 от 10 января.

В соответствии с этим документом АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (фонд «Даму»), дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», сообщает, что готов в упрощенном порядке в течение одного рабочего дня согласовывать реструктуризацию кредитов МСБ, пострадавших во время ЧП, по проектам в рамках государственных программ по инструментам субсидирования и гарантирования.

По инструментам субсидирования и гарантирования в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса – 2025» (ДКБ-2025) проекты по реструктуризации согласовываются без анализа финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей в течение одного рабочего дня. За указанное время проводится сбор и формирование заявки и согласование условий реструктуризации, а также направляется письмо в банки.

По кредитам микро- и малого бизнеса до 20 млн тенге (первое направление ДКБ-2025) документы в фонд на согласование направляются только в случае пролонгации срока кредита и необходимости пролонгации срока гарантии по нему.

Государственная поддержка микро-, малого и среднего бизнеса по инструментам субсидирования и гарантирования в 2022 году продолжится в полном объеме в кратчайшие сроки – после завершения советующих бюджетных процедур по подписанию документов, предусмотренных программой. Фонд «Даму»

За 2021 год фондом поддержано 57,7 тыс. проектов на сумму кредитов 2,175 трлн тенге, включая 13,4 тыс. проектов микропредпринимательства на сумму кредита 75,4 млрд тенге:

просубсидировано 32,3 тыс. проектов на сумму кредитов 1598 млрд тенге, в том числе 11 тыс. проектов на сумму кредита 421,7 млрд тенге в рамках поддержки предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19;

прогарантировано 17,3 тыс. проектов на сумму кредитов 366 млрд тенге;

за счет средств льготного финансирования 8,4 тыс. проектов на сумму кредитов 211 млрд тенге.

В региональных филиалах фонда менеджерами оказывается комплексная поддержка предпринимателей в сопровождении их проектов до одобрения в БВУ или финансовых организациях посредством электронных порталов online.damu.kz и egov.kz.