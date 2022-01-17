Законно ли ЧСИ берут оплату с каждого платежа по долгу

Автор обращения также спросил: «Разве не должен ЧСИ взыскивать свой процент только после полного взыскания денежных средств с должника?»

На что в Министерстве юстиции ответили, что согласно закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», из суммы, взысканной частным судебным исполнителем с должника, сначала погашаются суммы по штрафам, наложенным на должника в процессе исполнения исполнительного документа.

Затем погашаются суммы по оплате деятельности ЧСИ и расходы по исполнению, в том числе по исполнительному документу, остальная сумма поступает на удовлетворение требований взыскателей, в том числе по исполнительным документам, находящимся у других судебных исполнителей, в пределах своей административно-территориальной единицы.

Согласно п. 2 ст. 118 закона оплата деятельности ЧСИ производится только в случае полного или частичного исполнения исполнительного документа. Если исполнительный документ имущественного характера исполнен частично, то частному судебному исполнителю выплачивается только часть оплаты его деятельности, пропорционально взысканной сумме или стоимости имущества. При этом судебный исполнитель может удержать оплату деятельности ЧСИ и расходы по исполнению в процессе исполнения исполнительного производства из взысканной суммы (в случаях частичного исполнения). Минюст

В Минюсте также отметили, что судебный исполнитель при взыскании оплаты своей деятельности выносит постановление, которое может быть обжаловано взыскателем или должником в суде.