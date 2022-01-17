10:41 17.01.2022
Уволен начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов
Фото: gov.kz
Приказом МВД РК Нурлан Масимов освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области. Об этом сообщили в департаменте полиции области, передает Zakon.kz.
Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области.ДП Павлодарской области
Исполняет обязанности начальника департамента полиции региона полковник полиции Жаскайрат Каиров.
Уточняется, что Нурлан Масимов освобожден от должности согласно поданному рапорту.