Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:41 17.01.2022

Уволен начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов

Начальник ДП Павлодарской области Фото: gov.kz
Приказом МВД РК Нурлан Масимов освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области. Об этом сообщили в департаменте полиции области, передает Zakon.kz.
Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева Масимов Нурлан Мырзаханович освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области.ДП Павлодарской области

Исполняет обязанности начальника департамента полиции региона полковник полиции Жаскайрат Каиров.

Уточняется, что Нурлан Масимов освобожден от должности согласно поданному рапорту.

Оксана Житникова
МВД РК Павлодарская область
Режим ЧП: какие права есть у полиции и граждан
16.01.2022
149 человек погибли во время беспорядков и нападений террористов в Алматы
16.01.2022
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобожден от должности
16.01.2022
Начальник ДП Алматы рассказал, как митинги переросли в террористические атаки
16.01.2022
В шести областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
16.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости