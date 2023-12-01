Нурлан Масимов не смог обжаловать обвинительный приговор

Бывший начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов намерен обратиться в кассационную инстанцию после того, как не смог обжаловать обвинительный приговор, сообщает Zakon.kz.

Коллегия по уголовным делам Павлодарского областного суда 1 декабря 2023 года поставила точку в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор по резонансному делу о взятке и хищении в региональном департаменте полиции. Судебный акт изменен частично, в отношении одного подсудимого – предпринимателя Евгения Евковича. Постановлением судебной коллегии ему сокращен срок лишения свободы до пяти лет, снят арест со счетов. Ранее Евгений Евкович признал вину в инкриминируемом уголовном правонарушении и оплатил ущерб в 420 млн тенге.

"В остальной части приговор суда первой инстанции оставить без изменения", – провозгласил в резолютивной части постановления председательствующий по делу судья Марат Рымбаев.

По его словам, суд первой инстанции не допустил нарушений при рассмотрении дела.

Адвокаты и родственники Нурлана Масимова и Дамира Сиразидимова сразу после оглашения заявили о намерении обратиться в вышестоящую судебную инстанцию.

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10 августа 2023 года Нурлана Масимова суд присяжных признал виновным по трем вмененным обвинениям – в получении взятки, хищении бюджетных средств и незаконном пересечении границы ( ст.ст. 366 ч. 4, 189 ч. 4 п. 2, 392 ч. 1 УК). Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, конфискации имущества, признанного взяткой, лишения специального звания генерала-лейтенанта полиции и др.

Также по этому делу признаны виновными бывший заместитель начальника полиции Дамир Сиразидимов (посредничество во взятке в группе лиц, хищение чужого имущества), и предприниматель Евгений Евкович, обвиненный в хищении. Их приговорили к срокам заключения в 8 и 7 лет соответственно.

Согласно выводам Антикоррупционной службы, Нурлан Масимов получил для себя выгоду от предпринимателя, который построил ему сруб в курортной зоне и отремонтировал за свой счет цокольный этаж дома в Алматы. На объекты Евгений Евкович потратил якобы 86 млн тенге, а взамен получил возможность победить в конкурсе на поставку арттехвооружения (бронежилеты, защитные щитки, каски, резиновые палки) в департамент полиции Павлодарской области. На его закуп для полицейских из бюджета области в 2020 году потратили 607,6 млн тенге. Однако реальная цена закупа, подсчитали следователи, оказалась намного ниже, и ущерб государству превысил 420 млн тенге.

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Во время судебного разбирательства подсудимые и их защитники называли несостоятельными многие выводы следствия и пытались их оспорить. Бывший начальник полиции Павлодарской области говорил, что его судят из-за фамилии и родства с Каримом Масимовым. Он сообщил суду, что признал вину только в пересечении границы, так как пытался бежать от преследования.