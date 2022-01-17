Дефицита нет – как алматинцев обеспечивают продуктами и лекарствами

Глава управления отметил, что алматинские предприятия во многом покрывают потребность мегаполиса в продуктах питания.

Кроме того, нет проблем и с поставками продуктов из других регионов страны.

На сегодня деятельность всех продовольственных предприятий Алматы восстановлена и поставки продукции ведутся в штатном режиме во все крупные и средние супермаркеты, магазины у дома, а также рынки города. Основными каналами продаж являются 144 крупных и средних супермаркета, более 3,5 тыс. магазинов у дома, а также 26 продовольственных рынков. В целом, в городе налажена поставка и реализация продуктов питания от городских и региональных производителей, дефицита продукции первой необходимости не наблюдается. Еркебулан Оразалин

По его словам, жители Алматы ежемесячно потребляют 60,8 тыс. тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе хлеба – 4,7 тыс. тонн (7,7%), овощей – 27,2 тыс. тонн (44,7%), молочной продукции – 14 тыс. тонн (23%), бакалеи – 8,8 тыс. тонн (14,5%) и мясной продукции – 6,1 тыс. тонн (10,1%); производители города выпускают 12,8 тыс. тонн социально значимых продуктов в месяц (21%).

Потребность по социальному хлебу полностью обеспечивается за счет поставок хлебопекарных предприятий города, из которых одно крупное и четыре средних. 20,5% от общегородской потребности молочной продукции (молоко, кефир, творог, сливочное масло) обеспечивается группой компаний «Агропродукт» и ТОО «Маслодел». Остальная часть (79,5%) поставляется производителями Алматинской области. 50% потребности города в подсолнечном масле (13,3 тыс. тонн) покрывается местными маслозаводами. На полках торговых объектов также имеется подсолнечное масло от производителей ВКО, таких как АО «Май». При этом на рынке присутствует небольшая доля (5%) продукции из России. Еркебулан Оразалин

По данным главы управления, ведутся поставки овощей из Павлодарской (по картофелю – 40%, моркови – 55%), Алматинской (по луку – до 40%, остальным трем овощам – от 10 до 20%), Жамбылской (по луку – до 40%), Карагандинской (по картофелю – 15%) областей.

Кроме того, поставляется мясная продукция (говядина, мясо кур, а также яйца) из Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областей. Основные поставки бакалейной продукции производятся из Костанайской (мука и рожки), Алматинской (мука, рожки, рис, сахар), Жамбылской (сахар), Восточно-Казахстанской (мука, рожки, крупа гречневая), Акмолинской (мука и рожки), Павлодарской (крупа гречневая), Кызылординской (рис, соль) областей.

Что касается лекарств, то из 975 аптек в Алматы уже функционируют 920 (95%).

Городские аптеки сегодня практически в полной мере обеспечены необходимым инвентарем и наиболее востребованными ЛС, в том числе жаропонижающими, противовирусными, антибактериальными и антикоагулянтами. В текущем году был продлен механизм закупа ЛС посредством стабилизационного фонда. Так, основными поставщиками лекарственных средств для розничных сетей города являются три компании, с которыми был заключен договор для производства закупа по 56 наименованиям ЛС и трем наименованиям изделий медицинского назначения. Общий объем к поставке составляет 9,2 млн тенге. На основании договоров займа выделено 2,7 млрд тенге. С 27 декабря прошлого года по 17 января 2023 года в рамках стабфонда фармкомпаниями завезено 309 тыс. ЛС и 4,6 млн изделий медицинского назначения, неснижаемый остаток составляет 261 тыс. ЛС и 3,1 млн ИМН. Еркебулан Оразалин

По его данным, общий остаток лекарственных средств и изделий медицинского назначения на складах этих компаний составляет 15,5 млн единиц, что минимизирует риски дефицита ЛС в городе.

Также у оптовых поставщиков и в розничных сетях города имеется запас ЛС и изделий медицинского назначения, достаточный на срок около двух месяцев.