Некоторые стены здания акимата Алматы рекомендовали разрушить — Азирбаев

По словам замакима Алматы, эксперты уже взяли пробы плит, стен и есть первые итоги анализа.

Предварительно, основные конструкции не имеют больших дефектов. Стены прогорели, штукатурка упала. У нас есть зал, где мы проводили большие мероприятия, на втором этаже. По нему есть вопрос. У него был большой металлический каркас купола, и у каркаса есть серьезные повреждения. Предварительно, расчет будет получен завтра. Исходя из этого, будем принимать решения по полам, по стенам. Все инженерные сети будем менять, так как все вышло из строя. Некоторые стены КазНИИСА рекомендовал разрушить. Мухит Азирбаев

По его словам, в Алматы от пожаров и погромов пострадали 243 объекта, в них нужно заменить стекла и двери.

10 пострадавших зданий госучреждений будут ремонтировать за счет бюджетных средств. Из них серьезно пострадали четыре здания акиматов, здание телеканала Qazaqstan, резиденция президента, здание Управления по правовой статистике прокуратуры Алматы. Также предусмотрен текущий ремонт зданий департамента полиции, фронт-офисов. Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб. Мухит Азирбаев

Исходя из этого, как отметил замакима Алматы, восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса.

К нам обратились строительные и крупные подрядные организации, которые сами изъявили желание провести незначительные работы. Работа начата по пяти объектам здравоохранения, а также 10 модульным постам департамента полиции, двум зданиям районных управлений полиции с фронт-офисом. Все эти здания будут восстановлены за счет социальной ответственности бизнеса. Подрядчики определены, начаты работы. Мухит Азирбаев

Также стало известно, что до 25 января КазНИИСА и МИИР должны дать свои заключения по техобследованию, до 15 марта городские власти должны получить проектно-сметную документацию по зданиям акимата, прокуратуры и телеканала Qazaqstan.