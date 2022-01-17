11:12 17.01.2022
В Алматинской области заработали спецЦОНы
Фото: gov.kz
СпецЦОНы Алматинской области возобновили свою работу с 17 января. На данный момент спецЦОНы остаются закрытыми только в Жамбылской области, передает Zakon.kz.
17 января возобновили свою работу автоЦОНы Алматинской области.
График работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.
В начале января из-за введения режима чрезвычайного положения работа всех спецЦОНов Казахстана была временно приостановлена. 12 января возобновили свою работу автоЦОНы во всех регионах, кроме Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. 14 января заработали спецЦОНы Алматы. На данный момент спецЦОНы закрыты только в Жамбылской области.