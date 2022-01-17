Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:12 17.01.2022

В Алматинской области заработали спецЦОНы

СпецЦОН Фото: gov.kz
СпецЦОНы Алматинской области возобновили свою работу с 17 января. На данный момент спецЦОНы остаются закрытыми только в Жамбылской области, передает Zakon.kz.

17 января возобновили свою работу автоЦОНы Алматинской области.

График работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

В начале января из-за введения режима чрезвычайного положения работа всех спецЦОНов Казахстана была временно приостановлена. 12 января возобновили свою работу автоЦОНы во всех регионах, кроме Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. 14 января заработали спецЦОНы Алматы. На данный момент спецЦОНы закрыты только в Жамбылской области.

Анастасия Стативкина
ЦОН Алматинская область
Режим ЧП: какие права есть у полиции и граждан
16.01.2022
149 человек погибли во время беспорядков и нападений террористов в Алматы
16.01.2022
Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобожден от должности
16.01.2022
Начальник ДП Алматы рассказал, как митинги переросли в террористические атаки
16.01.2022
В шести областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
16.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости