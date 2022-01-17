В Алматинской области заработали спецЦОНы

17 января возобновили свою работу автоЦОНы Алматинской области.

График работы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

В начале января из-за введения режима чрезвычайного положения работа всех спецЦОНов Казахстана была временно приостановлена. 12 января возобновили свою работу автоЦОНы во всех регионах, кроме Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. 14 января заработали спецЦОНы Алматы. На данный момент спецЦОНы закрыты только в Жамбылской области.