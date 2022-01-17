Текущие строительные работы возобновили в Алматы

По данным Азирбаева, на сегодняшний день строительно-монтажные работы возобновлены в полном объеме на 134 объектах. Это 35 объектов социального назначения, 58 проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство 41 жилого дома в мкр. Кайрат Турксибского района.

По управлению энергоэффективности возобновлены работы на восьми объектах, в том числе реконструкция бесхозных сетей в Медеуском районе, строительство подстанций «Туздыбастау», «Каскад», «Алмагуль», реконструкция котельной ЮРК, строительство водозабора «Каргалы», расширение котельной ЖК «Премьера», строительство сетей в мкр. Акжар. Работы на 19 объектах приостановлены на зимний период. Также возобновлены строительно-монтажные работы на всех 143 объектах частных застройщиков.

Что касается восстановления пострадавших зданий, то уже определено 243 объекта, подлежащих восстановлению. Из них: 27 – объектов государственных учреждений, 216 – объектов МСБ.

Из 27 объектов государственных учреждений по 10 объектам восстановление будет произведено за счет бюджетных средств (реконструкция с капитальным ремонтом здания акимата, телеканала Qazaqstan, резиденции президента, здания Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам прокуратуры Алматы).

Текущий ремонт проведут в здании департамента полиции и фронт-офисе, здании Управления полиции Алмалинского района и фронт-офисе, здании отдела полиции Алмалинского района и фронт-офисе.

Оставшиеся 17 объектов понесли незначительный ущерб, исходя из этого восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса. Это пять объектов здравоохранения: Городская клиническая больница №7, Городской кардиологический центр, Родильный дом №1, Центральная клиническая больница №12, ПМСП Алмалинского района, 10 модульных постов департамента полиции, два здания управлений полиции Ауэзовского и Жетысуского районов с фронт-офисами. По всем объектам определены подрядные организации. Мухит Азирбаев

Замакима сообщил, что уже проведена расчистка девяти объектов, кроме здания резиденции президента, доступ к которому будет предоставлен с сегодняшнего дня.