Дождь, снег, ветер — прогноз погоды в Казахстане на 18-20 января

Западный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на погоду Казахстана, принося с собой морозы и прекращение осадков на севере республики. Из районов Мурманска на запад Казахстана движется циклон, который принесет туда дождь, снег, порывистый ветер и гололедные явления. РГП «Казгидромет»

Столбики термометров в северо-западных, северных регионах понизятся ночью до -10...-25°C, на западе – до -5...-15°C, на юге – до 0...-15°C.