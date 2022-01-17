Лучший теннисист Казахстана начал с победы на Чемпионате Австралии-2022

Первая ракетка Казахстана на старте соревнований одержал трудовую победу в четырех сетах над американцем Эрнесто Эскобедо, 141-м номером мирового рейтинга. Проиграв первую партию – 3:6, Александр затем собрался и показал свой класс игры. Казахстанский теннисист в оставшихся сетах праздновал успех – 7:6, 6:3, 6:3.

Теперь болельщиков тенниса ждет очень интересный матч второго круга австралийского турнира. Соперником Александра Бублика стал француз Гаэль Монфильс. Оба спортсмена являются одними из ярких теннисистов-шоуменов на корте, которые, помимо великолепной игры, могут продемонстрировать все прелести теннисного мастерства.