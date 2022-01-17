Пострадавшие во время беспорядков казахстанцы могут получить страховые выплаты

В результате террористических актов, произошедших в Алматы и других регионах страны, пострадало как население, так и субъекты предпринимательства. Ущерб был нанесен жизни и здоровью граждан, пострадало их имущество. Большой урон понесли предприниматели, чей бизнес был парализован, а имущество повреждено.

Как отметили в агентстве, наличие заключенного договора страхования обеспечивает защиту страхователя и его имущества от рисков.

Таким образом, если гражданином или предпринимателем заключен добровольный договор страхования и наступил страховой случай, т.е. событие, в результате которого был нанесен вред жизни, здоровью либо имуществу, необходимо, в первую очередь, проанализировать условия заключенного договора страхования. АРРФР

При этом следует обратить внимание на то, какие события в договоре определены в качестве страхового случая, какой установлен размер страховой суммы и страховой выплаты, в каких случаях страховая компания вправе отказать в получении страховой выплаты и на другие существенные условия договора.

Далее, если договором страхования предусмотрено покрытие полученных убытков, следует обратиться в страховую компанию, с которой заключен договор, за получением страховой выплаты. Перечень документов, которые должны быть представлены в страховую компанию при наступлении страхового случая, определен договором.

В случае неправомерного отказа страховой компанией в осуществлении страховой выплаты вы вправе обратиться за защитой своих прав к страховому омбудсману по адресу: Алматы, ул. Рыскулбекова, д. 28/7, территория ЖК «Бай-Тал», 2 этаж (телефон +7 (727) 382 41 74), либо в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.