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Законодательство РК
12:13 17.01.2022

Очевидцев беспорядков просят отправить видео через приложение «102»

приложение 102 МВД РК Фото: МВД РК
В МВД попросили казахстанцев, ставших свидетелями массовых беспорядков, отправлять видеодоказательства через мобильное приложение, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что очевидцы трагических событий на условиях анонимности могут отправить фото- и видеоматериалы по массовым беспорядкам через мобильное приложение «102».

Полученные сведения помогут следственно-оперативным группам не только установить полную картину произошедшего и причастных лиц, но и защитить тех граждан, которые не участвовали в погромах и нападениях, а оказались на месте беспорядков случайно.МВД РК

Через мобильное приложение «102» есть возможность отправлять как текстовые сообщения, так и прикреплять фото и видео. Это могут быть также материалы, снятые на телефон или зафиксированные камерами наблюдения, установленными внутри и снаружи объектов предпринимательства, а также видеорегистраторами автомобилей. Неравнодушные граждане могут поделиться на условиях анонимности имеющейся информацией.

В ведомстве добавили, что любая информация для следователей сейчас представляет ценность и может помочь в объективном расследовании и установлении действительно виновных лиц. Также, по словам полицейских, фото- и видеозаписи, выкладываемые в социальных сетях, собираются для установления виновных лиц.

Можете направить видео по массовым беспорядкам:

  • скопление и шествие людей (митинг);

  • массовые беспорядки;

  • применение огнестрельного оружия;

  • нападение и избиение представителей власти (в т.ч. полицейских, военнослужащих и т.д.);

  • превышение должностных полномочий;

  • нападения на административные здания;

  • захват административных зданий;

  • захват специальных транспортных средств;

  • порча имущества;

  • мародерство.

Мобильное приложение «102» –> Поле «Фото/видеоматериалы» (максимальное количество отправляемых файлов – пять, максимальный вес одного видеофайла 100 мб, максимальный размер одного фотофайла – 10 мб) –> в данном поле принимать следующие форматы: jpeg, jpg, png, gif, tiff, bmp, heic, heif, MP4, MOV, WMV, AVI, AVHCD, FLV, F4V, MKV, WEBM, VOB, H.264, MotionJPEG (MJPEG) –> Кнопка «Отправить» (данная кнопка неактивна, если не прикреплен хотя бы один файл).

Скачать приложение можно в Play Market для смартфонов системы Android и в App Store для смартфонов системы IOS.

С помощью мобильного приложения «102» граждане могут также:

  • отправить в полицию сообщение о правонарушении – нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других;

  • подать обращение в органы внутренних дел;

  • связаться с оператором путем аудио- и видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования;

  • обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.

Оксана Житникова
МВД РК
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