Очевидцев беспорядков просят отправить видео через приложение «102»

В ведомстве отметили, что очевидцы трагических событий на условиях анонимности могут отправить фото- и видеоматериалы по массовым беспорядкам через мобильное приложение «102».

Полученные сведения помогут следственно-оперативным группам не только установить полную картину произошедшего и причастных лиц, но и защитить тех граждан, которые не участвовали в погромах и нападениях, а оказались на месте беспорядков случайно. МВД РК

Через мобильное приложение «102» есть возможность отправлять как текстовые сообщения, так и прикреплять фото и видео. Это могут быть также материалы, снятые на телефон или зафиксированные камерами наблюдения, установленными внутри и снаружи объектов предпринимательства, а также видеорегистраторами автомобилей. Неравнодушные граждане могут поделиться на условиях анонимности имеющейся информацией.

В ведомстве добавили, что любая информация для следователей сейчас представляет ценность и может помочь в объективном расследовании и установлении действительно виновных лиц. Также, по словам полицейских, фото- и видеозаписи, выкладываемые в социальных сетях, собираются для установления виновных лиц.

Можете направить видео по массовым беспорядкам:

скопление и шествие людей (митинг);

массовые беспорядки;

применение огнестрельного оружия;

нападение и избиение представителей власти (в т.ч. полицейских, военнослужащих и т.д.);

превышение должностных полномочий;

нападения на административные здания;

захват административных зданий;

захват специальных транспортных средств;

порча имущества;

мародерство.

Мобильное приложение «102» –> Поле «Фото/видеоматериалы» (максимальное количество отправляемых файлов – пять, максимальный вес одного видеофайла – 100 мб, максимальный размер одного фотофайла – 10 мб) –> в данном поле принимать следующие форматы: jpeg, jpg, png, gif, tiff, bmp, heic, heif, MP4, MOV, WMV, AVI, AVHCD, FLV, F4V, MKV, WEBM, VOB, H.264, MotionJPEG (MJPEG) –> Кнопка «Отправить» (данная кнопка неактивна, если не прикреплен хотя бы один файл).

Скачать приложение можно в Play Market для смартфонов системы Android и в App Store для смартфонов системы IOS.

С помощью мобильного приложения «102» граждане могут также: