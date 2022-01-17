13:08 17.01.2022
В МОН рассказали, как будут учиться школьники в третьей четверти
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Гульмира Каримова рассказала, как будут учиться школьники в третьей четверти, передает корреспондент Zakon.kz.
Третья учебная четверть продлится до 18 марта включительно. В целом, работа будет проводиться в разных форматах. В трех городах нашей страны – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте обучение будет проводиться в дистанционном формате. На сегодняшний день уже заканчивается раздача всех необходимых технических средств нуждающимся школьникам. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова
В остальных городах, где количество учеников в школах более 600, обучение также будет проводиться в дистанционном формате. В этих школах учащиеся первых и вторых классов будут обучаться в штатном режиме, учитывая возрастные особенности.
Мы все понимаем, что учащиеся шести и семи лет, первых и вторых классов, не настолько самостоятельны, что могут подключать компьютер или платформу для того, чтобы качественно получить образование, поэтому было принято такое решение. Для учащихся третьих и включительно пятых классов принято решение о том, что они будут заниматься в дежурных группах. Оставшиеся учащиеся будут проходить обучение в дистанционном формате.Гульмира Каримова
Для тех школ, с контингентом учащихся менее 600, обучение будет проводиться в штатном режиме. Это касается и сельских школ.
Почему была принята норма 600 человек. У нас в прошлые годы был такой опыт, когда учащиеся до 300 человек в школах занимались в штатном режиме. В принципе работа прошла успешно, очагов не было обнаружено, поэтому здесь учитывается контингент, проектная мощность школы, наличие кабинетов, широких коридоров, чтобы санитарные требования исполнялись.Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова
В целом по Казахстану 60% школьников будут обучаться в штатном режиме и 40% - в дистанционном формате.