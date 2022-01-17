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Законодательство РК
13:17 17.01.2022

Беглый олигарх Аблязов заявил, что разработал «план смены власти в Казахстане»

Мухтар Аблязов Фото: facebook.com/MuhtarAblazov
Об этом Мухтар Аблязов рассказал российским журналистам, передает Zakon.kz.

Также Мухтар Аблязов в интервью «РИА Новости» пояснил, что хочет быть премьер-министром Казахстана.

Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность. Мухтар Аблязов

Аблязов заявил, что планирует заручиться поддержкой западных лидеров.

Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане. Мухтар Аблязов

В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств «БТА Банка», ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

Айсулу Омарова
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