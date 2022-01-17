Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:43 17.01.2022

На границе с Кыргызстаном обнаружен тайник с оружием – КНБ РК

оружие Фото: КНБ РК
Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в двух километрах от государственной границы обнаружен схрон с огнестрельным оружием, передает Zakon.kz.
Из тайника извлекли четыре пистолета, шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия. Пресс-служба КНБ РК

По данному факту проводятся следственные действия.

оружие

Фото: КНБ РК

14 января в пункте пропуска «Кордай» (автомобильный) задержан гражданин КР «С», следовавший на легковом автотранспорте. При досмотре в багажном отсеке обнаружено: литерные печати – 50 шт., заграничные паспорта – 4 шт., банковские карты – 20 шт. Пресс-служба КНБ РК

Задержанный передан в РОВД по Кордайскому району.

машина, граница

Фото: КНБ РК

человек, сотрудники КНБ

Фото: КНБ РК

сотрудники кнб, человек

Фото: КНБ РК

документы

Фото: КНБ РК

человек, документы

Фото: КНБ РК

Анастасия Стативкина
Беспорядки-2022 КНБ Жамбылская область
Режим ЧП: какие права есть у полиции и граждан
16.01.2022
149 человек погибли во время беспорядков и нападений террористов в Алматы
16.01.2022
Начальник ДП Алматы рассказал, как митинги переросли в террористические атаки
16.01.2022
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»
17.01.2022
Департамент полиции Алматы пытались захватить 27 раз
16.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости