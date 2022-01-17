13:43 17.01.2022
На границе с Кыргызстаном обнаружен тайник с оружием – КНБ РК
Фото: КНБ РК
Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в двух километрах от государственной границы обнаружен схрон с огнестрельным оружием, передает Zakon.kz.
Из тайника извлекли четыре пистолета, шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия. Пресс-служба КНБ РК
По данному факту проводятся следственные действия.
Фото: КНБ РК
14 января в пункте пропуска «Кордай» (автомобильный) задержан гражданин КР «С», следовавший на легковом автотранспорте. При досмотре в багажном отсеке обнаружено: литерные печати – 50 шт., заграничные паспорта – 4 шт., банковские карты – 20 шт. Пресс-служба КНБ РК
Задержанный передан в РОВД по Кордайскому району.
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК
Фото: КНБ РК