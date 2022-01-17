Нормативы качества жизни утвердили в СНГ

Норматив качества жизни – это поддерживаемый государствами – участниками СНГ на достаточно высоком уровне стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения в соответствии с экономическими возможностями государств – участников СНГ.

Как отмечается, целью формирования нормативов качества жизни является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения реализации предусмотренных конституциями государств – участников СНГ социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития.

Нормативы качества жизни применяются для решения следующих задач:

реализация основных социальных гарантий и прав граждан;

обеспечение государственной поддержки развития социальной сферы и социальной защиты граждан.

Для общей оценки положения государств – участников СНГ используется перечень статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни, который разработан по следующим направлениям:

благосостояние; социальная защита населения; население и здоровье; образование; жилищные условия; качество продукции и услуг; экологическая ситуация; правовая защищенность; культура; физическая культура и спорт; туризм.

Согласно перечню определены ключевые показатели общего благосостояния людей и условий их жизни.

Указывается, что нормативы качества жизни могут иметь два значения: минимальный уровень государственных гарантий (определяется каждым государством самостоятельно) и ориентир (целевое значение) для осуществления социально-экономической политики (общий для всех государств – участников СНГ, механизм приближения к которому определяется каждым государством самостоятельно).

Как следует из решения, финансовое обеспечение мероприятий, реализация которых потребуется для достижения показателей нормативов качества жизни, будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджетах государств уполномоченными органами на обеспечение возложенных на них функций или реализацию соответствующих национальных программ, а также за счет внебюджетных источников, привлекаемых государствами (их хозяйствующими субъектами) в порядке, установленном национальным законодательством.

К примеру, в документе говорится, что соотношение минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения должно составлять 100% и более.

Посмотреть все нормативы качества жизни можно здесь.