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Законодательство РК
14:34 17.01.2022

Нормативы качества жизни утвердили в СНГ

нормативы качества жизни Фото: primeminister.kz
Экономический совет Содружества Независимых Государств принял решение от 2 декабря 2021 года о нормативах качества жизни.

Норматив качества жизни – это поддерживаемый государствами – участниками СНГ на достаточно высоком уровне стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения в соответствии с экономическими возможностями государств – участников СНГ.

Как отмечается, целью формирования нормативов качества жизни является установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения реализации предусмотренных конституциями государств – участников СНГ социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства и обеспечения его устойчивого развития.

Нормативы качества жизни применяются для решения следующих задач:

  • реализация основных социальных гарантий и прав граждан;

  • обеспечение государственной поддержки развития социальной сферы и социальной защиты граждан.

Для общей оценки положения государств – участников СНГ используется перечень статистических показателей общего благосостояния людей и условий их жизни, который разработан по следующим направлениям:

  1. благосостояние;

  2. социальная защита населения;

  3. население и здоровье;

  4. образование;

  5. жилищные условия;

  6. качество продукции и услуг;

  7. экологическая ситуация;

  8. правовая защищенность;

  9. культура;

  10. физическая культура и спорт;

  11. туризм.

Согласно перечню определены ключевые показатели общего благосостояния людей и условий их жизни.

Указывается, что нормативы качества жизни могут иметь два значения: минимальный уровень государственных гарантий (определяется каждым государством самостоятельно) и ориентир (целевое значение) для осуществления социально-экономической политики (общий для всех государств – участников СНГ, механизм приближения к которому определяется каждым государством самостоятельно).

Как следует из решения, финансовое обеспечение мероприятий, реализация которых потребуется для достижения показателей нормативов качества жизни, будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджетах государств уполномоченными органами на обеспечение возложенных на них функций или реализацию соответствующих национальных программ, а также за счет внебюджетных источников, привлекаемых государствами (их хозяйствующими субъектами) в порядке, установленном национальным законодательством.

К примеру, в документе говорится, что соотношение минимальной заработной платы и величины прожиточного минимума трудоспособного населения должно составлять 100% и более.

Посмотреть все нормативы качества жизни можно здесь.

Лариса Черненко
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