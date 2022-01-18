Айжан Есмагамбетова о локдауне: Все ограничения уже давно определены

На момент подготовки интервью, по данным Айжан Есмагамбетовой, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Казахстане резко ухудшилась – по стране было зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения. Такая суточная заболеваемость не регистрировалась ни в одну из волн эпидемии.

Рост заболеваемости глава Комитета санэпидконтроля связывает с распространением «омикрон-штамма» КВИ. Айжан Есмагамбетова напомнила, что коэффициент заразности этого штамма – 1:5, когда от одного больного могут заразиться пять человек.

– Айжан Серикбаевна, в каком количестве в стране доступен препарат Pfizer и было ли поступление новой партии?

– На сегодня у нас есть 2 млн 400 тысяч доз вакцины Pfizer. В рамках договора о поставке, который был завершен в прошлом году, будет поставлено еще 600 тысяч доз. На основании этого мы говорим, что еще 3 млн доз вакцины Pfizer в Казахстане есть.

Сегодня вакцина «Комирнати» (Pfizer) используется для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, для ревакцинации беременных. Было принято постановление главного санитарного врача страны, который допускает использование данного препарата для ревакцинации лиц старше 60 лет, потому что это наиболее уязвимая группа, у которой при наличии сопутствующих заболеваний КВИ протекает в тяжелой форме.

«Комирнати» (Pfizer) прививаются также медработники, которые сегодня находятся на передовой и практически ежедневно контактируют с больными с установленным диагнозом КВИ и с лицами, у которых не исключается коронавирус.

– Влияет ли информация о наличии или недостаточности вакцин на введение ограничений в стране?

– На введение ограничений по стране наличие вакцины никак не влияет. Мы сегодня продолжаем вакцинацию и ревакцинацию населения всеми доступными препаратами. На введение ограничений в первую очередь влияет нагрузка на систему здравоохранения. Ограничения вводятся для того, чтобы уменьшить контакты, разобщить коллективы и сократить распространение вируса среди населения, тем самым уменьшив нагрузку на систему здравоохранения. Мы должны понимать, что возможности системы здравоохранения не безграничны.

– В каком случае возможно введение локдауна в «красных» зонах?

– О введении локдауна мы на сегодня не говорим, потому что у нас в стране прописан порядок работы бизнеса и действий граждан.

Локдаун вводится, когда система здравоохранения перегружена. Сегодня идет рост заболеваемости, вызванный «омикрон-штаммом». И, соответственно, есть риск, что система здравоохранения может испытывать перегруз.

Мы осуществляем ежедневный мониторинг заболеваемости, летальности, загруженности стационаров, ПМСП, и как только мы будем видеть, что система здравоохранения страны испытывает перегруз, только в этом случае возможно введение дополнительных ограничительных мер. Но я бы не назвала это тотальным локдауном.

– Когда ожидается введение платной ревакцинации препаратом Pfizer? И, исходя из этих данных, планируется ли смягчение ограничений?

– Как вы помните, еще с прошлого года мы продолжаем переговоры с производителем вакцины «Комирнати» (Pfizer) по поводу поставки дополнительного объема вакцины для возможности доступа населения, желающего ревакцинироваться или вакцинироваться именно вакциной Pfizer на платной основе. До настоящего времени переговоры, к сожалению, не увенчались успехом, но они продолжаются.

– Это может повлиять на введение ограничений в стране?

-– Нет, на введение ограничений в стране это не влияет, потому что на сегодня для вакцинации и ревакцинации имеется ряд вакцин: QazVac, «Спутник-V», Sinopharm, Pfizer – для определенной категории населения. Планируется поставка вакцины «Спутник лайт», которая будет использоваться для ревакцинации.

При этом хочу отметить, что у нас все ограничения уже давно определены и регулируются в зависимости от того, в какой группе эпидемиологического риска на сегодня находится регион. Также это зависит от того, используют ли объекты бизнеса или организации систему Ashyq – для них есть дополнительные послабления.

Сейчас вводятся дополнительные ограничения в регионах, которые находятся в «красных» зонах, и они направлены в первую очередь на разобщение коллективов, что позволит нам уменьшить распространение КВИ.

– Как уберечься от штамма «Омикрон»?

– «Омикрон-штамм» стремительно распространяется по всему миру. На сегодня он зарегистрирован в 149 странах мира, в том числе в Казахстане. «Омикрон» характеризуется высокой заразностью, очень быстро распространяется.

В верхних дыхательных путях «Омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем «Дельта», число случаев удваивается каждые два-три дня. При этом есть исследования, доказывающие, что у молодых данное заболевание протекает легче, но для групп риска или уязвимых слоев населения (лица старше 60 лет, лица с сопутствующими заболеваниями), «Омикрон» также опасен.

Как и ранее, наиболее эффективной мерой защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Тем, кто не привился, рекомендую пройти иммунизацию и ревакцинироваться. Вакцин для этого в Казахстане достаточно.

Неспецифической мерой защиты остаются соблюдение социальной дистанции, проветривание помещений, ношение медицинской защитной маски как внутри помещения, так и не вне его. Советуем также избегать мест массового скопления людей, не проводить никаких торжеств и не приглашать гостей – вирус распространяется очень быстро.

Только это позволит нам снизить заболеваемость, уменьшить распространение инфекции и, что самое главное, позволит нам сохранить здоровье и жизни людей.