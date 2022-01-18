«Красный» и «оранжевый» – чем отличаются два уровня террористической опасности

По информации Комитета административной полиции МВД РК, меры и временные ограничения в период проведения антитеррористической операции применяются правоохранительными органами в рамках закона «О противодействии терроризму». Он был принят в РК еще в 1999 году.

В Казахстане с 5 января 2022 года был введен режим чрезвычайного положения. В тот же день в Алматы была начата антитеррористическая спецоперация для установления конституционного порядка. В таких условиях правоохранительные органы обязаны в рамках закона проверять документы у определенной группы людей, а при их отсутствии – задерживать и доставлять в полицию или комендатуру для установления личности, что и делается.

Также производится личный досмотр вещей и автомобилей задержанных лиц. Это касается тех, кто совершил правонарушения, воспрепятствовал законным требованиям стражей порядка или пытался незаконно проникнуть в зону антитеррористической операции.

Поэтому в период чрезвычайного положения на отдельных участках города Алматы и других регионов временно ограничено или запрещено движение транспортных средств. Это требование распространяется и на транспорт дипломатических и консульских представительств.

«Красный» и «оранжевый» уровень террористической опасности определенным образом влияют на несение службы правоохранительными органами. Чем же они отличаются?

Режим «оранжевого» и «красного» уровня установлен в Казахстане подзаконным нормативным актом, который называется «Правила организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма».

«Оранжевый» уровень террористической опасности означает, что уже есть достоверная, подтвержденная информация о террористической угрозе и что действительно могут быть совершены террористические действия. При этом уровне органы правопорядка переводятся в режим усиленных профилактических мероприятий. Адвокат Алматинской коллегии адвокатов Александр Лисиченко

Как сообщили в Комитете административной полиции МВД РК, «красный» уровень считается критическим и вводится при уже совершенном или возможном повторном теракте.

В период «красного» уровня и чрезвычайного положения правоохранительные и силовые органы страны прикладывают все усилия для ликвидации боевиков и бандитов, совершивших противоправные действия, изымают боеприпасы и прочие способствующие преступлениям предметы, занимаются эвакуацией граждан и так далее.

Помимо всего прочего, соответствующие государственные организации здравоохранения переводятся в чрезвычайный режим и принимаются другие неотложные меры по спасению людей, по охране имущества, по бесперебойной работе всех спасательных служб и формирований и др.

Как отметил Александр Лисиченко, все перечисленные выше меры характерны для «красного» уровня. При «оранжевом» чрезвычайное положение не вводится, соответственно, нет таких ограничительных мер, которые бы повлекли за собой необходимость постоянных проверок блокпостов и прочие мероприятия.

Многие граждане в дни режима ЧП задавались вопросом: имеют ли право представители правоохранительных и силовых органов останавливать их и требовать показать документы или мобильные телефоны?

По словам Александра Лисиченко, никто не имеет права требовать от вас предъявить документы или проверить ваш мобильный телефон и действия правоохранителей будут незаконны, если:

вы не нарушили режим комендантского часа, не совершаете какие-либо правонарушения;

у патруля нет законных оснований для проведения каких-либо проверочных действий в отношении вас;

нет какой-либо информации о том, что вы совершили правонарушение;

никто на вас прямо не указал и не сказал, что этот гражданин совершил что-либо и т.д.

Эти правила одинаковы и для «красного», и для «оранжевого» уровня террористической опасности.