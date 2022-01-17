Приостановление и возобновление расходных операций по банковским счетам: что изменилось

В случае погашения налогоплательщиком суммы налоговой задолженности, указанной в распоряжении налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам (РПРО) налогоплательщика, банк вправе самостоятельно возобновить расходные операции по банковским счетам до получения от органа государственных доходов отзыва распоряжения. Комитет госдоходов МФ РК

Эти изменения вступили в силу с 1 января 2022 года.

Ранее, с 1 июля 2021 года, вступили в силу другие поправки, согласно которым банковские счета ИП и юридических лиц не будут закрывать, если налоговая задолженность менее 18 тыс. тенге. Изменения направлены на поддержку предпринимательства.

Тогда в налоговое законодательство были внесены изменения (ст. 118 Налогового кодекса), в соответствии с которыми расходные операции по банковским счетам в случае непогашения налоговой задолженности будут приостанавливаться только в случае, если налоговая задолженность превышает размер 6 МРП (18,4 тыс. тенге в 2022 году).