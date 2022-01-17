Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:13 17.01.2022

Все автоЦОНы Казахстана работают в обычном режиме

возобновление работы Фото: Zakon.kz
17 января заработали спецЦОНы Жамбылской и Алматинской области. Таким образом, в Казахстане полностью восстановлена работа всех спецЦОНов, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в начале января из-за введения режима чрезвычайного положения работа спецЦОНов Казахстана была временно приостановлена.

12 января автоЦОНы возобновили свою работу, исключение составили автоЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

В Алматы спецЦОНы заработали 14 января, с 17 января возобновлена работа учреждений в Алматинской и Жамбылской областях.

График работы всех автоЦОНов РК – с 9:00 до 18:00 (в Жамбылской области до 17:00) с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье – выходные.

В госкорпорации также отметили, что услугу по регистрации и перерегистрации автомобиля можно оформить через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank.

Всю необходимую информацию по госуслугам можно получить по номеру 1414 и на официальных бренд-страничках gov4c.kz в Instagram и Facebook.

При посещении отделов ЦОН необходимо придерживаться мер санитарной безопасности. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Вход в отделы ЦОН по приложению Ashyq – допускаются граждане с безопасным и нейтральным статусами.

Лариса Черненко
Казахстан
Режим ЧП: какие права есть у полиции и граждан
16.01.2022
149 человек погибли во время беспорядков и нападений террористов в Алматы
16.01.2022
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»
17.01.2022
Начальник ДП Алматы рассказал, как митинги переросли в террористические атаки
16.01.2022
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда КНБ Самата Абиша
17.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости