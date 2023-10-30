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Акимат Астаны: Все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме

Акимат Астаны: Все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме Фото: акимат Астаны
В столичном акимате подтвердили, что восстановлена работа всех электроподстанций города, сообщает Zakon.kz

В ведомстве заверили, что полностью восстановили подачу электроэнергии. По данным акимата 30 октября все 10 подстанций столицы работают в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Сейчас по городу действуют следующие бригады АО "Астана-РЭК":

  • 5 бригад оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 0.4/10 кВ;
  • 4 бригады оперативного персонала для работы с электросетями напряжением 110 кВ;
  • 4 бригады, отвечающие за обслуживание подстанций;
  • 5 бригад, специализирующихся на релейной защите.

Эти бригады восстанавливают подачу электроэнергии по распределительным и трансформаторным пунктам в соответствии с электрическими схемами.

Ранее пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в столице полностью заработали все подстанции.

Массовое отключение воды и света произошло на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астана вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Кроме того, "Астана Су Арнасы" объяснила причину отключения подачи воды в столице.

Отметим, что сначала подачу электричества восстановили во всех соцобъектах. Также пресс-служба "Астана Су Арнасы" обозначила сроки подачи воды в столице.

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