17:21 17.01.2022
В центре Алматы задержаны двое мужчин с оружием
Фото: polisia.kz
Их задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает Zakon.kz.
У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья SM 12 steyr mannlicher austria, похищенные во время беспорядков из оружейного магазина.
Известно, что фигуранты, гражданин М. и гражданин Р., приезжие из Алматинской области.
По одной из рабочих версий, 38 и 35-летние мужчины – активные участники ограблений оружейных магазинов.ДП Алматы
По факту хищения оружия и боеприпасов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 291, ч. 3 УК РК, расследуется уголовное дело. Оружие изъято.
Подозреваемые взяты под стражу.