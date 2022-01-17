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Законодательство РК
17:21 17.01.2022

В центре Алматы задержаны двое мужчин с оружием

задержание, оружие Фото: polisia.kz
Их задержали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает Zakon.kz.

У подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья SM 12 steyr mannlicher austria, похищенные во время беспорядков из оружейного магазина.

Известно, что фигуранты, гражданин М. и гражданин Р., приезжие из Алматинской области.

По одной из рабочих версий, 38 и 35-летние мужчины – активные участники ограблений оружейных магазинов.ДП Алматы

По факту хищения оружия и боеприпасов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 291, ч. 3 УК РК, расследуется уголовное дело. Оружие изъято.

Подозреваемые взяты под стражу.

Анастасия Стативкина
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