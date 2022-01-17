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18:10 17.01.2022

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

снег, туман Фото: pixnio
В нескольких областях Казахстана 18 января объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на юге, востоке Алматинской области синоптики прогнозируют туман, гололед. Ветер западный, на востоке ночью порывы до 18-23 м/с.

На юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области – гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, северо-западе порывы 15-20 м/с. На юго-западе области – туман.

В Уральске ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

В центре Кызылординской области – туман, днем на юге области гололед.

В Кызылорде временами туман.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области – метель. Ветер юго-западный на северо-западе, юго-востоке области, порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман. Ветер восточный, днем в горных районах 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане временами туман.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области – туман. Ветер юго-западный на севере, северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Карагандинской области – туман.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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