В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ночью на юге, востоке Алматинской области синоптики прогнозируют туман, гололед. Ветер западный, на востоке ночью порывы до 18-23 м/с.

На юге и востоке Актюбинской области ожидается туман.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области – гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, северо-западе порывы 15-20 м/с. На юго-западе области – туман.

В Уральске ветер юго-западный, южный, днем порывы 18 м/с.

В центре Кызылординской области – туман, днем на юге области гололед.

В Кызылорде временами туман.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области – метель. Ветер юго-западный на северо-западе, юго-востоке области, порывы 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман. Ветер восточный, днем в горных районах 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане временами туман.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области – туман. Ветер юго-западный на севере, северо-востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Карагандинской области – туман.