17:58 17.01.2022
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания
Фото: сенат РК
Депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске, передает Zakon.kz.
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции, – сообщила ее пресс-секретарь.
12 января СМИ писали, что депутат Мажилиса Дарига Назарбаева заболела коронавирусной инфекцией и находится дома.