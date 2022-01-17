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Законодательство РК
17:58 17.01.2022

Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания

Дарига Назарбаева Фото: сенат РК
Депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске, передает Zakon.kz.
Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции, – сообщила ее пресс-секретарь.

12 января СМИ писали, что депутат Мажилиса Дарига Назарбаева заболела коронавирусной инфекцией и находится дома.

Анастасия Стативкина
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