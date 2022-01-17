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18:06 17.01.2022

ForteBank открыл счет для общественного фонда «Қазақстан халқына»

председатель правления Фото: пресс-служба ForteBank
Одной из первых инициатив нового председателя правления ForteBank Рейниса Рубениса стало открытие юридических счетов для фонда «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»). Фонд был создан 11 января по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.
За последнюю неделю мы все стали свидетелями трагических событий в стране. Я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким всех погибших, а каждому пострадавшему желаю скорейшего выздоровления. Сегодня ForteBank открывает счета для фонда «Қазақстан халқына», который создан для восстановления страны от последствий недавней трагедии. Всем казахстанцам желаю сил, терпения и веры в лучшее будущее. Вместе мы переживем эту трагедию и продолжим уверенно двигаться дальше. Председатель правления ForteBank Рейнис Рубенис

Так как глава государства призвал крупный бизнес откликнуться на инициативу, ForteBank одним из первых принял решение открыть юридические счета для фонда, средства которого в дальнейшем будут направлены на социальную помощь населению Казахстана.

Реквизиты:

ОФ «Қазақстан халқына»

БИН 220140006999

ИИК KZ0896503F0010863168 в АО ForteBank

БИК IRTYKZKA

КБе 18

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