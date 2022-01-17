Мужчина, участвовавший в массовых беспорядках, задержан на границе Узбекистана

В режиме антитеррористической операции военнослужащие пограничной службы во взаимодействии с другими силовыми органами проводят рейдовые мероприятия, охраняют стратегические и другие административные объекты.

В ходе службы задерживаются лица, имеющие признаки участия в массовых беспорядках, грабежах и пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.

Так, в пункте пропуска «Жибек жолы» в Туркестанской области при попытке выезда в Узбекистан задержан гражданин Узбекистана Е., 1993 года рождения.

Фото: КНБ РК

В мобильном телефоне задержанного были видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте. На его спине имеется пулевое ранение (предположительно, от резиновых пуль). Пресс-служба КНБ РК

Фото: КНБ РК

Задержанный передан сотрудникам Сарыагашского районного отдела полиции.