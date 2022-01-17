18:21 17.01.2022
Мужчина, участвовавший в массовых беспорядках, задержан на границе Узбекистана
Фото: Zakon.kz
В режиме антитеррористической операции военнослужащие пограничной службы во взаимодействии с другими силовыми органами проводят рейдовые мероприятия, охраняют стратегические и другие административные объекты.
В ходе службы задерживаются лица, имеющие признаки участия в массовых беспорядках, грабежах и пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.
Так, в пункте пропуска «Жибек жолы» в Туркестанской области при попытке выезда в Узбекистан задержан гражданин Узбекистана Е., 1993 года рождения.
Фото: КНБ РК
В мобильном телефоне задержанного были видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте. На его спине имеется пулевое ранение (предположительно, от резиновых пуль). Пресс-служба КНБ РК
Фото: КНБ РК
Задержанный передан сотрудникам Сарыагашского районного отдела полиции.