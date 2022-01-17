При проверке обращений граждан МВД обеспечит прозрачность и принципиальность

В рамках концепции «Слышащего государства», объявленной президентом РК, в МВД действует комплекс коммуникационных ресурсов, позволяющих открыто и оперативно реагировать на сообщения граждан, представителей средств массовой информации и общественных организаций.

Так, 15 января в социальной сети Instagram на странице одной из активисток был опубликован пост о задержании 30-летнего жителя города Актобе за преступление, которое он якобы не совершал.

Согласно изъятым видеозаписям с мест событий от 5 января, данный гражданин, посягая на жизнь сотрудников ОВД, умышленно на автомашине допустил наезд на сотрудника полиции, обеспечивавшего охрану общественного порядка. В результате чего участковый инспектор полиции с множественными тяжелыми травмами госпитализирован.

В рамках досудебного расследования по ст. 380-1, ч. 2 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» с санкции суда подозреваемый арестован. Пресс-служба МВД РК

16 января в социальной сети в профиле botina.kz размещено обращение о том, что в ночь с 4 на 5 января в городе Алматы в ходе мирного митинга местный житель оказывал помощь сотрудникам правоохранительных органов в охране общественного порядка. Однако спустя несколько дней его арестовали.

Установлено, что 22-летний мужчина задержан в рамках досудебного расследования, проводимого органами прокуратуры по ст. 272, ч. 2 УК РК «Массовые беспорядки» и с санкции суда арестован.

Также, 16 января в сети Telegram размещено обращение о неправомерных действиях в отношении экоактивиста из города Степногорска, который, по сообщениям родственников, подвергается незаконному уголовному преследованию. Установлено, что 4 января данный гражданин на личной странице канала Youtube в ходе прямого эфира призывал жителей города выйти на незаконный протест.

По данному факту Управлением полиции города Степногорска начато досудебное расследование по ст. 174 УК РК «Разжигание социальной розни» и с санкции суда произведена выемка информации с его сотового телефона, по которой назначены соответствующие экспертизы. Пресс-служба МВД РК

Решение о наличии либо отсутствии состава уголовного правонарушения будет принято по результатам данных экспертиз.

В Департаменте собственной безопасности МВД прокомментировали, что территориальными органами внутренних дел проверяется каждое сообщение, однако, как показывает практика, ряд заявлений о неправомерных действиях сотрудников полиции, размещенных в социальных сетях, не находит своего подтверждения.

Более того, информация о фактической ситуации в разрезе отдельно взятого случая, подготовленная пресс-службами полиции, не всегда размещается авторами публикаций.

Отсюда возникают вопросы к полиции и негативные комментарии.

Тогда как, в соответствии со ст. 2-1 Закона Республики Казахстан «О СМИ», основными принципами деятельности средств массовой информации, наряду с другими, являются объективность и достоверность. А согласно ст. 21 данного закона, при опубликовании материалов журналист (автор) обязан проверять достоверность распространяемой информации путем направления запросов соответствующим физическим и (или) юридическим лицам, в соответствующий государственный орган, либо иными способами, не запрещенными законодательством.

В связи с этим просим представителей СМИ, общественных организаций, активных пользователей социальных сетей перед опубликованием материалов о пострадавших в результате неправомерных действий сотрудников полиции первоначально рекомендовать им обратиться в соответствующие правоохранительные органы. Либо самостоятельно направить запрос в уполномоченные органы для обеспечения объективности размещаемых материалов. С последующим размещением информации двух сторон. Пресс-служба МВД РК

МВД выражает признательность за понимание и пристальное внимание к деятельности сотрудников полиции.