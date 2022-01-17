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18:35 17.01.2022

Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Токаева на Байконуре

спецпредставитель Президента Фото: Акимат Кызылординской области
Соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Сулейменов Серик Жусипович освобожден от должности специального представителя президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур».Акорда

Сулейменов родился в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1990), специальность «Математика»;

  • Казахский государственный университет им. Аль-Фараби (1997); специальность «Правоведение».

Трудовой стаж:

  • начальник юридической службы АО «Казкоммерцбанк» (1992-1997);

  • генеральный директор АО «Государственный накопительный пенсионный фонд», заместитель председателя правления АО «Темирбанк» (1997-2003);

  • президент АО «Казахстанские коммунальные системы», председатель правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания», председатель правления АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» (2003);

  • вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, эксперт Администрации президента Республики Казахстан, главный инспектор Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

  • заместитель акима Кызылординской области (08.10.2015-04.2019);

  • председатель Комитета атомного и энергетического контроля и надзора Министерства энергетики Республики Казахстан (04.2019-04.2020);

  • заместитель акима Кызылординской области (с 06.04.2020).

Должность специального представителя президента Казахстана на комплексе «Байконур» он занимал с 8 апреля 2020 года.

Елена Беляева
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