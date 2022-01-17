Карантинные меры ужесточают в Жамбылской области

В период режима чрезвычайной ситуации на территории Жамбылской области режим работы всех объектов устанавливается комендантом области.

Запрещено:

1)проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте «Ashyq» до 30 человек;

2) Независимо от участия в проекте Ashyq:

- деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний;

- проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

-конференций, семинаров, выставок, форумов;

- деятельность ночных клубов;

- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

- проведение частных встреч (исключение – до 10 привитых человек).

Сокращено:

1)на объектах общественного питания количество посетителей за одним столиком до 4-х человек (из разных домохозяйств);

2) заполняемость кинотеатров (участников проекта Ashyq) в красной зоне не более 30%.

1.4.Рассмотреть в целях уменьшения контактов населения в общественном транспорте введение дифференцированного графика работы организаций (предприятий).

Перевести на онлайн формат:

1)на дистанционную форму работы не менее 70 % административного персонала государственных органов (организации), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Обеспечить:

1) исполнение требований действующих постановлений Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан и Жамбылской области;

2) вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнесс-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих зеленый статус Ashyq;

3) увеличение количества общественного транспорта в «часы пик» с целью снижения пассажиропотока и недопущения скопления населения;

4) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

5) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима(установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность, в том числе на объектах массового пребывания и жизнеобеспечения (торгово-развлекательные центры, рынки, ЦОНы, бани, объекты религиозного назначения, коммунального хозяйства, пищевой промышленности, общественного питания, сферы услуг (салоны красоты, ателье и другие);

6) соблюдение требований по ношению масок в общественных местах и помещениях, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

7) ежедневный мониторинг за соблюдением санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима и проведение регулярных проверок объектов мобильными группами;

8) проведение ограничительных мероприятий деятельности социально-экономических объектов на территории Жамбылской области принимаются согласно приложению приложениям 1, 2 и 3(Критерии ограничения работы социально-экономических объектов) к настоящему постановлению;

9) контроль за соблюдением Критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», и Критериев деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии «зеленого» безопасного статуса, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению;

10) контроль за соблюдением требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер, карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима, на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;

11) исключение объектов (аутсайдеров) из проекта Ashyq, несоблюдающих требования по сканированию QR-кода.

12) критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 1к настоящему постановлению;

13) критерии деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, при наличии «зеленого» безопасного статуса согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

14) для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 1,2к настоящему постановлению следующий режим работы в будние и выходные дни: - в регионах, находящихся в «красной» зоне - до 00.00 часов, Лидерам проекта Ashyq - до 02.00 часов;

- в выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.

Требования к наличию «зеленого» безопасного статуса и ограничения режима работы, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции/автопереходы, пункты обслуживания пассажиров, объекты образования, ВУЗы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования, а также на деятельность социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 2 к настоящему по становлению;

15) для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 2 к настоящему постановлению осуществление деятельности в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

16)участникам проекта Ashyq обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте Ashyq, согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 1О внедрении проекта Ashyq;

Руководителю управления образования, руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить обучение:

1) - школы областных центров, районных центров до 600 учащихся – штатный режим обучения;

- школы более 600 учащихся – дистанционный формат обучения, сельские школы – штатный формат обучения;

- 1-2 классы штатный формат обучения и 3-5 классы - дежурные классы (там, где дистанционный формат обучения);

- обучение студентов колледжей и ВУЗов – смешанный формат обучения: все лекции онлайн, по гибкому графику: практические, лабораторные, семинарские занятия в штатном режиме.

Допускается обучение вакцинированных школьников и студентов, завершивших полный курс вакцинации, в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

- обучение в организациях дополнительного образования – индивидуальные занятия в штатном режиме, групповые – до 10 человек, в коррекционных центрах для детей/взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 10 человек – в штатном режиме.

Обеспечить пересечение государственной границы РК через сухопутные пункты пропуска «Карасу», «Аухатты», «Сортобе», «Кордай» в Кордайском районе, «Айшабиби» Жамбылском районе, «Сыпатай батыр» Меркенском районе в соответствии требований Порядка пересечения Государственной границы Республики Казахстан, утвержденной протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 9 февраля 2021 года.

Также обеспечить круглосуточную транспортировку в карантинный стационар прибывших граждан Республики Казахстан, лиц, имеющих вид на жительство на территории Республики Казахстан, без справки об отрицательном результате ПЦР исследования и документа о получении вакцинации против COVID-19 по направлению сотрудников санитарно-эпидемиологической службы.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.