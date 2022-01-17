Арынов назначен исполняющим обязанности гендиректора «КазТрансОйл»
Акции КТО находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Возложить временно исполнение обязанностей генерального директора (председателя Правления) АО «КазТрансОйл» на заместителя генерального директора, члена Правления АО «КазТрансОйл» Арынова Сабита Абильдаевича. KASE
Арынов родился 29 июня 1977 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский национальный технический университет (1999), специальность «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых».
Трудовой стаж:
Слесарь по ремонту технологических установок Атырауской нефтеперекачивающей станции, инженер-механик Атырауского нефтепроводного управления (1999-2000);
Инженер службы эксплуатации оборудования и магистральных трубопроводов Атырауского управления водоподготовки и водоснабжения (2000-2002);
Инженер отдела эксплуатации нефтепровода, диспетчер центрального диспетчерского пункта, инженер и инженер по диагностике, заместитель начальника отдела эксплуатации нефтепроводов Западного филиала АО «КазТрансОйл» (2002-2005);
Руководитель службы эксплуатации магистральных трубопроводов Уральского нефтепроводного управления (2005-2006);
Главный инженер Уральского нефтепроводного управления (2006-2007);
Генеральный директор ТОО «Терминалекс» (11.2007-05.2008);
Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала АО «КазТрансОйл» (05.2008-12.2009);
Председатель департамента эксплуатации АО «КазТрансОйл» (12.2009-06.2017);
Руководитель Западного филиала АО «КазТрансОйл» (06.2017-02.2018);
Заместитель Генерального директора АО «КазТрансОйл» (с 02.2018).