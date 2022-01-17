Расширен список субъектов, имеющих право на приобретение СНГ в Казахстане

Как пишет primeminister.kz, в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева принято решение о реализации сжиженного нефтяного газа (СНГ) вне электронной торговой площадки (ЭТП) – через план поставки на внутренний рынок на основе заявок местных исполнительных органов.

В правила формирования плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК внесены изменения, предусматривающие расширение списка субъектов, имеющих право на приобретение СНГ вне ЭТП – наряду с нефтегазохимическими предприятиями и групповыми резервуарными установками (для бытовых нужд) такое право получили автогазозаправочные станции, газосетевые организации, газонаполнительные пункты, газонаполнительные станции.

Министерство энергетики уполномочено на распределение СНГ на внутреннем рынке вне ЭТП для указанных новых категорий субъектов. Акиматы регионов, где действуют более 150 субъектов оптовой и розничной реализации СНГ, уполномочены разработать свои механизмы распределения сжиженного нефтяного газа между такими субъектами.

В декабре 2021 года и январе 2022 года розничными реализаторами были выкуплены объемы сжиженного газа на ЭТП по оптовым рыночным ценам.

5 января текущего года установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (в зависимости от регионов – от 50 до 70 тенге за литр, в отдаленных районах – от 55 до 75 тенге за литр), а также снижена предельная оптовая цена с 38 701 до 28 тыс. тенге за тонну.