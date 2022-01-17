Смаилов провел телефонный разговор с вице-президентом Турции

Как пишет primeminister.kz, вице-президент Турции поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан. А также Октай выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий января и отметил, что Турция готова оказать необходимую поддержку Казахстану.

Турецкая Республика является надежным и стратегическим партнером Казахстана. Правительство Казахстана продолжит укреплять сотрудничество с Турцией по всем направлениям сотрудничества. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Турция – важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 11 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 3,74 млрд долларов, что на 32% больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года.

За годы независимости РК Турция инвестировала в экономику Казахстана около 5 млрд долларов, инвестиции РК в ТР составили 1,1 млрд долларов. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией.