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21:05 17.01.2022

Главу таможенной службы Кыргызстана подозревают в коррупции

Казахстан Фото: gov.kz
Пресс-служба Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики сообщила о задержании Адилета Кубанычбекова. Он водворен в ИВС СИЗО, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, спецслужба получила данные «о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений». По версии ГКНБ, они свидетельствуют «о лоббировании руководством таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток».

В спецслужбе утверждают, что руководство таможенной службы «в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость околотаможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниями».

По данным фактам 17 января текущего года было возбуждено уголовное дело по ст. 336, ч. 1 «Коррупция».

Елена Беляева
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