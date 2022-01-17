Люди вправе знать о судьбе своих близких – омбудсмен

К сожалению, наши посещения ИВС и беседы с арестованными показали, что многие из подозреваемых в краже и повреждении имущества граждан даже не осознавали всей ответственности за совершаемые незаконные действия. Среди задержанных в первые дни после трагедии были простые граждане, которые, несмотря на неоднократные предупреждения о режиме чрезвычайного положения, проявили халатное отношение к закону и подвергли опасности свою жизнь. Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова

Она отметила, что с 13 по 15 января в одиннадцати регионах мониторинговая группа посетила 34 учреждения органов полиции и КНБ. Также планируется мониторинговая миссия в учреждения Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Алматинской областей.

В ходе посещений мы уже получили 18 заявлений о жестоком обращении в ходе задержания и в период нахождения в специальных учреждениях, из них восемь заявлений в Акмолинской области, пять – в Атырауской области, три – в городе Нур-Султане, и по одному – из Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова

Азимова призывает прокуратуру проверить все сигналы о жестоком обращении, дать им правовую оценку и огласить результаты.

Также омбудсмен отметила, что нужно максимально фиксировать все следы телесных повреждений в присутствии медработников.

Независимые общественные представители и гражданские специалисты должны допускаться беспрепятственно в учреждения и в качестве общественных защитников на судебные процессы. Журналисты вправе освещать эти процессы, и освещать объективно, беспристрастно и в плоскости закона. При этом никто из нас не должен вмешиваться в сам процесс правосудия. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова

Все факты передаются Генпрокуратуре, Министерству внутренних дел и их территориальным подразделениям.

В социальной сети есть сообщения о пропавших гражданах. По словам Азимовой, в их числе те, кто в эти дни попал в медучреждения либо был в числе задержанных.

Омбудсмен отметила, что по техническим причинам много времени ушло на проверку личностей. Но любые спекуляции и домыслы в этом вопросе она считает недопустимыми, и «люди вправе знать о судьбе своих близких».