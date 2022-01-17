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Законодательство РК
23:03 17.01.2022

ДТП с автобусом произошло в Кокшетау, есть пострадавшие

ДТП Фото: Zakon.kz
Водитель и пассажир автомашины марки Audi с различными травмами доставлены в многопрофильную областную больницу, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области, ДТП произошло 16 января.

21-летний водитель легковушки двигался по улице Габдуллина в северном направлении. Около остановки он допустил столкновение с автобусом марки Yutong под управлением 60-летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Елена Беляева
Акмолинская область
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