Генсек ООН призвал готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ

Как пишет RT, Генсек призвал разработать меры по быстрому реагированию.

Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш также отметил необходимость бороться с пандемией COVID-19 в справедливых и равных условиях.