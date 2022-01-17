23:36 17.01.2022
Генсек ООН призвал готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ
Фото: pixabay
Антониу Гутерриш в ходе видеообращения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) призвал усилить мониторинг в рамках подготовки к следующей пандемии, передает Zakon.kz.
Как пишет RT, Генсек призвал разработать меры по быстрому реагированию.
Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения. Генсек ООН Антониу Гутерриш
Гутерриш также отметил необходимость бороться с пандемией COVID-19 в справедливых и равных условиях.