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23:36 17.01.2022

Генсек ООН призвал готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ

здание Фото: pixabay
Антониу Гутерриш в ходе видеообращения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) призвал усилить мониторинг в рамках подготовки к следующей пандемии, передает Zakon.kz.

Как пишет RT, Генсек призвал разработать меры по быстрому реагированию.

Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Гутерриш также отметил необходимость бороться с пандемией COVID-19 в справедливых и равных условиях.

Елена Беляева
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