01:49 18.01.2022
Финская компания создала тест, определяющий коронавирус за 45 секунд
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, прибор похож на алкотестер.
Отмечается, что устройство может быть готово для следующего анализа через две минуты.
Также сообщается, что прибором уже заинтересовались как в Финляндии, так и за рубежом. Например, многие аэропорты мира проявили интерес к тестированию девайса.