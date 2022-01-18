Скатов не смог пройти первый круг Чемпионата Австралии – 2022

20-летний теннисист из Петропавловска в первом круге одиночного разряда проиграл опытному словаку Норберту Гомбошу. Уступив две стартовые партии – 3:6, 2:6, далее Тимофей сумел взять один сет – 6:1. Скатов был близок к тому, чтобы выиграть четвертую партию, но сказался класс и опыт словацкого теннисиста. Гомбош сумел сделать брейк в решающий момент и выиграть заключительную часть игры – 6:4.

Несмотря на проигрыш, Тимофей Скатов, занимающий в мировом рейтинге 255-е место, показал достойный результат, набрал первые очки и призовые на турнире Большего шлема. 21 января североказахстанскому спортсмену исполняется 21 год.