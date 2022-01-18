Смаилов: Во всех регионах нужно держать эпидситуацию под строгим контролем

С начала года заболеваемость КВИ по стране уже выросла в 21 раз. В «красной зоне» все регионы, кроме Туркестанской области, которая в «желтой зоне». Наибольшее количество случаев заболевания в сутки регистрируются в столице, Алматы, Карагандинской и Атырауской областях. Мы прогнозировали такой резкий прирост, главное – во всех регионах нужно держать эпидситуацию под строгим контролем. Глава правительства РК Алихан Смаилов

По его словам, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса приняты дополнительные ограничительные меры для регионов, которые должны четко исполняться.

Основные меры профилактики – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, необходимо строго соблюдать. Люди должны понимать, чем меньше они соблюдают санитарные требования, тем выше заболеваемость. Поэтому надо активизировать работу мониторинговых групп. Нельзя допускать большого скопления людей, заболевших нужно своевременно изолировать, что позволит уменьшить распространение вируса. Алихан Смаилов

Министерству здравоохранения и акиматам поручено развернуть дополнительный коечный фонд на случай увеличения госпитализации больных.

Регионам с низким уровнем проводимых ПЦР тестирований поручено нарастить их количество. Особенно это касается Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областей.