Более 2 млн пенсионеров проживает в Казахстане

За 2021 год из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 819,3 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1 трлн 850,4 млрд тенге. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты население

В декабре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 222,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 154 млрд тенге.