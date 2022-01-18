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09:49 18.01.2022

Более 2 млн пенсионеров проживает в Казахстане

пенсия, пенсионеры Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 января 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2 млн 249 тыс. человек, передает Zakon.kz.
За 2021 год из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 819,3 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1 трлн 850,4 млрд тенге. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты население

В декабре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 222,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 154 млрд тенге.

Анастасия Стативкина
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