09:49 18.01.2022
Более 2 млн пенсионеров проживает в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 января 2022 года численность пенсионеров в Казахстане составляет более 2 млн 249 тыс. человек, передает Zakon.kz.
За 2021 год из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 819,3 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1 трлн 850,4 млрд тенге. Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты население
В декабре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 222,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,5 млрд тенге, солидарной пенсии – 154 млрд тенге.