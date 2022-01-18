Цена на нефть превысила 87 долларов впервые за семь лет

В последний раз стоимость нефти достигала 87 долларов за баррель более семи лет назад, в октябре 2014 года, пишет ТАСС.

17 января нефтяные котировки стабилизировались около 86 долларов за баррель сорта Brent. Поддержку нефти оказали данные из Китая.

При этом рубль и тенге остались слабыми и на фоне дорогой нефти.